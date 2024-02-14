شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات ناصر ماهر عن "تعنت" موسميانى فى الأهلي واللعب مع أساطير الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اثارت التصريحات التي أدلى بها ناصر ماهر لاعب الأهلي السابق والزمالك الحالي حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وأن اللاعب تحدث عن تجربته السابقة في الأهلي وتفاصيل إنتقاله للزمالك.

وأكد ناصر ماهر في تصريحات تلفزيونية أنه حاول كثيراً من أجل تحقيق حلمه بالإنتقال للزمالك ، مُتمنياً النجاح في هذه التجربة المليئة بالتحديات الكروية.

وواصل ناصر ماهر: عانيت كثيراً في الأهلي ..لم أحصل على فرصة كافية ..كنت أرغب في التعبير عن قدراتي بشكل جيد لكن هذا لم يحدث بسبب المعاملة غير الجيدة من جانب بعض مدربي الأهلي السابقين.

وواصل ناصر ماهر : بيتسو موسيماني مدرب الأهلي الأسبق يُعد من أكثر المدربين الذين تعاملوا معي بشكل سيئ للغاية ..كان يتعمّد التقليل من اللاعبين ..دخل في مشاكل مع لاعبين كثيريين في الأهلي منهم وليد سليمان.

وتابع لاعب الزمالك : الإنتقال للزمالك خطوة مهمة في مشواري الكروي ..كنت ألعب بجوار نجوم كبار في الأهلي لكن ألعب الأن في نادي مليئ بالأساطير ، منهم عبد الله السعيد وشيكابالا ومحمد عبد الشافي.

وتابع: حينما قدم حسام حسن إلى مودرن فيوتشر لتدريب الفريق قبل رحيله بعدها لتدريب منتخب مصر ، قلت له : سأرحل للزمالك بعد ايام ..فلم يعترض وقال لي ..كنت أتمنى بقاؤه معي لكني لن أقف عقبة في طريقك.