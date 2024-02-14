موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بدورى أبطال إفريقيا والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي النادي الأهلى فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، مع شباب بلوزداد الجزائرى، على ملعب ملعب 5 جويلية بالجزائر، فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دورى أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى

حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى سلبياً فى القاهرة.

ترتيب مجموعة الاهلي:

1ـ الاهلي 5 نقاط.

2ـ يانج أفريكانز التنزاني 5

3ـ ميدياما الغاني 4

4ـ شباب بلوزداد الجزائري 4

التشكيل المتوقع للأهلي أمام شباب بلوزداد

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة شباب بلوزداد الجزائري بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

في خط الوسط: مروان عطية. عمرو السوليه، إمام عاشور.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، أنتوني موديست، حسين الشحات.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلى فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بى أن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.