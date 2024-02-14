وزير الرياضة يهنئ منتخب القوة البدنية لفوزه بكأس في شرم الشيخ

ياسر رشاد - القاهرة - قدم وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة إلي الإتحاد المصري للقوة البدنية؛ بعد تتويج المنتخب المصري بلقب بطولة كأس العالم للقوة البدنية والتي أقيمت في مدينة شرم الشيخ، يليها روسيا في المركز الثاني وإيطاليا في المركز الثالث.



حيث نجح المنتخب المصري في التتويج بـ235 ميدالية متنوعة بواقع 78 ذهبية و80 فضية و77 برونزية، في 115 مسابقة لجميع الفئات العمرية وجميع الأوزان، كما نجح الفراعنة في تحطيم 28 رقمًا قياسيًا عالميًا.



أكد وزير الشباب والرياضة علي تمتع بمكانة مميزة مبنية على العلم والتخطيط السليم والتطبيق العلمي للأهداف الاستراتيجية التي تحققها، وهو دليل نجاح منظومة الرياضة المصرية في الألعاب الفردية والجماعية، مع وجود النماذج المميزة التي تدرك قيمة مصر والتي تلعب باسمها في كل مكان.



وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية، والعمل علي تذليل كل العقبات، وأثر ذلك في الوصول إلى قمة الأداء والإنجاز الذي يضاف إلى الرياضة المصرية.



واحتلت مصر ترتيب جدول الميداليات يليها روسيا ثم إيطاليا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، بمشاركة ما يقرب من 300 لاعب ولاعبة من 21 دولة، حيث مثلَ منتخب 20 لاعب ولاعبة، وشارك باقي اللاعبين الذين حققوا الرقم التأهيلي بفريقي ب و ج.