منتخب الجولف يشارك ببطولة أفريقيا الأول للفردب بجنوب أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك منتخب مصر الوطنى للجولف للرجال فى بطولة إفريقيا الاولى للفردى والتى ينظمها R& A بالتعاون مع الاتحاد الافريقى للجولف وتستضيفها جنوب افريقيا خلال الفترة من 21 الى 24 فبراير الجارى بنادى جولف ليوبارد كريك.

و يمثل مصر فى البطولة ثلاثى منتخبنا الوطنى للرجال و هم عيسى ابو العلا ودين نعيم وحسن سعيد .

ويشارك فى النسخة الاولى من بطولة افريقيا الاولى لفردى الرجال افضل 72 لاعبا بالقارة السمراء يمثلون 24 دولة وجميعهم من المصنفين فى التصنيف العالمى. ويأت فى مقدمتهم ثلاثى جنوب افريقيا المصنف رقم 12 عالميا فى التصنيف العالمى للهواة كريستيان ماس و المصنف 178 عالميا فان دير ميروى والمصنف 280 عالميا دانييل بينيت والمصنف 581 عالميا الموهبة الصاعدة وبطل افريقيا للناشئين جاك بوكانان.

والمصنف 223 عالميا الاوغندى جودفرى نسوبوجا والمصنف 273 عالميا المغربى يوسف الحالى

ويأت نجم منتخبنا الوطنى عيسى ابو العلا المصنف 836 عالميا كواحد من ابرز لاعبى البطولة المنتظر ان ينافس على اللقب الأفريقى الاول لفردى الرجال وفقا لنتائجه المتميزة فى بطولات العام الماضى خارج مصر وحسبما اكدت ذلك النشرة الإعلامية الصادرة عن اللجنة المنظمة للبطولة .

وتقام فى الوقت نفسه بطولة النخبة الأفريقية الاولى للفردى للسيدات بمشاركة 20 لاعبة.

وصرح الرئيس التنفيذى للتطوير فى R&A الهيئة الحاكمة لقواعد رياضة الجولف فى العالم المنظمة لهذا الحدث الافريقى فيل اندرتون بأن الهدف من إقامة بطولة افريقيا الاولى للفردى هو تطوير مستوى الجولف فى القارة السمراء ودعم المواهب واكتشاف نجوم المستقبل فى رياضة الجولف واتاحة الفرصة لهم نحو الانطلاق فى بطولات المحترفين الكبرى لاسيما بعد نجاح تلك التجربة فى اسيا والمحيط الهادي وامريكا اللاتينية وظهور مواهب جديدة.

واشاد فيل اندرتون بالدعم الايجابى الكبير الذى تلقاه البطولة من جانب الجنوب افريقى يوهان روبرت حتى يخرج هذا الحدث التاريخى فى افضل صورة بالإضافة الى رولكس شريك كل بطولات R&A للمحترفين والهواة.