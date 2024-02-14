حسين السيد: "شيكابالا كان يحصل على راتب رمزي.. وتم تجاهل سبورتنج لشبونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تفاصيل قضية مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، من صفقة محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق.

وقال السيد في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "كنت مدير الكرة في الزمالك لمدة 6 أشهر في موسم 2017-2018 ولاحظت حصول شيكابالا على راتب رمزي من أجل سداد الغرامة المستحقة لسبورتنج لشبونة، لكن حتى الآن لا أعرف إلى أين ذهبت الأموال التي تم خصمها من شيكابالا".

وأضاف: "سبورتنج لشبونة كان يتم تجاهله من قبل نادي الزمالك على مدار 7 أو 8 سنوات وهذا عقّد مهمتنا في حل المشكلة، بذلنا جهدا كبيرا لإيجاد وسطاء من أجل إقناعهم فقط بالرد على اتصالاتنا".

واختتم السيد: "كنا قد اقتربنا من الاتفاق مع سبورتنج على تقسيط مبلغ الغرامة لكن (ولاد الحلال) تدخلوا واخبروهم أن هناك قضية قد تطيح بالمجلس بالكامل وهو ما جعل النادي البرتغالي يتمسك بالحصول على المبلغ كاملا".

اقرأ أيضا:

بيراميدز يفقد مدافعه الدولي في مباراة زد بالدوري المصري

مقارنة بين عدد بطولات الأهلي والزمالك في كأس مصر

الاتحاد المصري يعلن التشكيل النهائي للجهاز الفني لمنتخب مصر