حسين السيد: "توجد رغبة من رمضان صبحي بالانتقال إلى الزمالك.. والعلاقات مع الأهلي أفضل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وجود اهتمام من لاعب بيراميدز رمضان صبحي، بالانتقال إلى الأبيض.

وقال حسين السيد في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "ملف التعاقد مع رمضان صبحي في الميركاتو الشتوي الماضي لم يكن معي بل كان مع عضو آخر في مجلس الإدارة، وما أعرفه أن هناك رغبة مشتركة من الطرفين لكن لا أعلم إذا حدث تفاوض أم لا، نجحنا في تنفيذ العديد من الوعود التي قدمناها قبل انتخاب مجلس الإدارة الحالي لكن لا يزال هناك عدد من الملفات التي نتعامل معها".

وأضاف: "تم الاعتماد على موارد النادي ومساعدات عدد من محبي النادي وأعضاء مجلس الإدارة لحل الأزمة المالية، أحمد بلحاج في طريقه لرفع قضية على الزمالك للحصول على باقي مستحقاته ونستعد للدخول في مفاوضات من أجل حل تلك الأزمة، هناك أيضا مستحقات لباتشيكو وخالد بوطيب ونتطلع لإنهاء هذه الملفات سريعا لتجنب الدخول في دوامة قضايا الاتحاد الدولي لكرة القدم والمحكمة الرياضية".

وواصل: "في الميركاتو الشتوي الماضي عندما دخلنا في مفاوضات مع عدة أندية للتعاقد مع لاعبين قال لنا 10 أو 12 ناديا إن لديهم مستحقات متأخرة من شراء لاعبين في أوقات سابقة، منهم لاعبون دون ذكر أسماء انضموا للزمالك ورحلوا عن الفريق ولم أشاهدهم، تحملنا الكثير من الضغط في الفترة الأخيرة والهجوم والتجاوز في بعض الأحيان لكن ليس من الطبيعي أن أقوم بالحديث عمّا أفعله في كل خطوة، عبد الله السعيد وسيف جعفر وترافيس موتيابا تم قيدهم في آخر ساعة من فترة القيد".

واختتم السيد: "لا يوجد مشاكل مع محمد صبحي أو محمد عواد، كلاهما مستمر مع النادي إن شاء الله، وأصبحت العلاقة مع الأهلي أفضل ويجب أن ينسى الناس ما كان يحدث في الـ15 عاما الماضية، الزمالك لم يفقد فرصته في الفوز بلقب الدوري، لا يزال هناك الكثير من الجولات المتبقية في المسابقة".

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