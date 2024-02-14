3 لاعبين من المنتخب البطل.. "كاف" يعلن التشكيل المثالي لأمم أفريقيا 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وشهد التشكيل المثالي لبطولة أمم أفريقيا غياب اللاعبين العرب، على الرغم من مشاركة 5 منتخبات في البطولة، لكن أقصى ما وصلوا إليه دور الـ16.

وجاء التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 كالآتي:

حراسة المرمى، رونين ويليامز (جنوب أفريقيا).

خط الدفاع، أولا أينا - ويليام تروست إيكونج (نيجيريا) - شانسيل مبيمبا (الكونغو الديمقراطية) - غيسلان كونان (كوت ديفوار).

خط الوسط، تيبوهو موكوينا (جنوب أفريقيا) - جان ميشيل سيري - فرانك كيسيه (كوت ديفوار).

خط الهجوم، يوان ويسا (الكونغو الديمقراطية) - إيميليو نسوي (غينيا الاستوائية) - أديمولا لوكمان (نيجيريا).

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