"شارك في مونديال 1990".. مسيرة طارق سليمان المدرب العام الجديد للمنتخب المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمين تعيين طارق سليمان مدرباً عاماً للمنتخب المصري الأول، ضمن الجهاز الفني الجديد للمنتخب بقيادة حسام حسن، الذي تولى المهمة خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا.

ويستعرض موقع "الخليج 365" في السطور التالية، أبرز أرقام في مسيرة المدرب العام الجديد للمنتخب المصري طارق سليمان:

ولد طارق سليمان في24 يناير 1962 ببورسعيد، وبدأ مشواره في كرة القدم في صفوف ناشئ نادي بور فؤاد، وتم تصعيده إلى الفريق الأولي بنادي بور فؤاد عند عمر 15 عاماً فقط، قبل أن ينتقل إلى صفوف المصري البور سعيدي.

وانضم طارق سليمان إلى صفوف المصري البور سعيدي في عام 1982، وشارك سليمان رفقة الفريق الأول للمصري البور سعيدي ما يقرب من 12 عاماً بداية من عام 1983 حتى عام 1995.

وخاض سليمان رفقة المنتخب المصري في 75 مباراة دولية في مختلف الأعمار مع منتخب "الفراعنة"، وكانت أبرز مشاركاته مع المنتخب، المشاركة في كأس العالم للشباب 1981، وبطولة أمم أفريقيا 1988، ومشاركته الأبرز مع المنتخب هو المشاركة في مونديال 1990 بإيطاليا.

وبعد اعتزاله كرة القدم اتجه سليمان لمجال التدريب حيث خاض العديد من التجارب التدريبية داخل مصر أبرزها تولي القيادة الفنية لفريق الدرجات الأدنى في مصر منها "بور فؤاد، نباروا، والمريخ البور سعيدي".

وعمل رفقة حسام حسن كمدرب عام في العديد من الأندية التي تولى قيادتها ومنها "المصرية للاتصالات، والزمالك، المصري البور سعيدي، بيراميدز".

وتولى سليمان مهمة القيادة الفنية لفريق الصقر الرياضي الثقافي اليمني في موسم 2012-2013، قبل أن يعود للعمل مرة أخرى كمدرب عام مع حسام حسن في ولايته الثالثة للمصري البور سعيدي من عام 2015 حتى عام 2018.

وتواجد سليمان في الجهاز الفني مع حسام حسن، في قيادة فريق بيراميدز عام 2018، ثم فريق سموحة بين عامي 2019 حتى 2020.