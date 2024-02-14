تضم 21 لاعبا.. "الخليج 365" يكشف قائمة الأهلي المسافرة إلى الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى مطار القاهرة، استعدادا للسفر إلى الجزائر، لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر لـ"الخليج 365"، إن قائمة الأهلي المسافرة تضم 22 لاعبا، وهم:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول، كريم الدبيس، محمد هاني، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، كريم نيدفيد، مصطفي أبوالخير.

خط الهجوم: حسين الشحات، أنتوني موديست، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، محمود عبدالمنعم "كهربا، رضا سليم

ويظهر الجناح المغربي رضا سليم، في قائمة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا لأول مرة منذ انضمامه للفريق في بداية الموسم الحالي.

ويواجه الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في التاسعة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

اقرأ أيضا:

بيراميدز يفقد مدافعه الدولي في مباراة زد بالدوري المصري

مقارنة بين عدد بطولات الأهلي والزمالك في كأس مصر

الاتحاد المصري يعلن التشكيل النهائي للجهاز الفني لمنتخب مصر