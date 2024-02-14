شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس السفر إلى الجزائر بطائرة خاصة لمواجهة أبو سليم بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو نادى الزمالك السفر إلى الجزائر بطائرة خاصة لخوض مباراة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

وجاءت دراسة مسئولي الزمالك في السفر بطائرة خاصة، نظرًا لعدم وجود طيران مباشر من القاهرة إلى مدينة عنابة الجزائرية، الأمر الذى سيجبر بعثة الفريق على السفر إلى مطار الجزائر ثم السفر إلى عنابة، مما سيجعل تكلفة السفر باهظة، لذلك تدرس الإدارة الإستعانة بطائرة خاصة .

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاث انتصارات وتعادل.