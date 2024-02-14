كل ما تريد معرفته عن الفرق المصرية في دوري الأبطال والكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - تستأنف الفرق المصرية منافساتها ببطولتى دورى أبطال أفريقيا، والكونفدرالية الأفريقية، خلال شهر فبراير الجاري، حيث يشارك الأهلي وبيراميدز فى دورى الأبطال، ويشارك الأحمر بصفته حامل اللقب عن النسخة الماضية، وكذلك بيراميدز وصيف الدوري المصري عن الموسم الماضي، بينما يشارك فى كأس الكونفدرالية الأفريقية الزمالك ومودرن فيوتشر.

س: موعد مباريات الأهلى و بيراميدز فى دورى الابطال؟ س: موعد مباريات الأهلى و بيراميدز فى دورى الابطال؟ ج: يخوض الاهلى مباراته ضد شباب بلوزداد الجزائري الجمعة المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما يخوض بيراميدز مباراته أمام مازيمبى الكونغولى 24 فبراير الجارى . س:موعد مباريات الزمالك وفيوتشر بالكونفدرالية ؟ج: يستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم في الجولة الخامسة من دور المجموعات، والمقرر لها يوم 25 فبرايرالجارى، بينما يلتقى فيوتشر مع سوبرسبورت الجنوب افريقي 25 فبراير أيضا. س:موعد مباريات الزمالك وفيوتشر بالكونفدرالية ؟ج: يستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم في الجولة الخامسة من دور المجموعات، والمقرر لها يوم 25 فبرايرالجارى، بينما يلتقى فيوتشر مع سوبرسبورت الجنوب افريقي 25 فبراير أيضا.

س: ما ترتيب مجموعة الأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال

ج:يحتل النادي الأهلي صدارة المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا برصيد 5 نقاط، ويليه يانج أفريكانز في المركز الثاني بنفس الرصيد، ثم شباب بلوزداد الجزائري برصيد 4 نقاط في المركز الثالث، وأخيراً ميدياما بنفس الرصيد 4 نقاط في المركز الرابع.

فى المقابل يتصدر صن داونز الجنوب أفريقيا المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، ويليه مازيمبي في المركز الثاني بنفس الرصيد، ثم بيراميدز في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وأخيراً نواذيبو برصيد 4 نقاط في المركز الرابع.

س: ما ترتيب مجموعة الزمالك وفيوتشر بالكونفدرالية

ج:يتصدر الزمالك المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، ويليه أبو سليم الليبي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وفي المركز الثالث ساجرادا برصيد 4 نقاط، ويتذيل سوارالغيني المجموعة بدون رصيد، ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم في الجولة الخامسة من دور المجموعات، فض الاشتباك على صدارة المجموعة ، بينما يتصدر اتحاد العاصمة الجزائري المجموعة الأولى بالكونفدرالية برصيد 10 نقاط، بينما يأتي مودرن فيوتشر في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ثم الهلال الليبي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وسوبر سبورت في المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط أيضاً.