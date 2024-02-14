شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير رحلة خاصة إلي الجزائر لنقل بعثة الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيرت مصر للطيران، اليوم الأربعاء رحلة خاصة رقم MS3911 لنقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الجزائر استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد بالجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023.

واقلعت الرحلة الخاصة من صالة 4 بمطار القاهرة الدولي بأحدث طائرات الشركة من طراز الإيرباص A320Neo، وقدمت مصر للطيران كافة التسهيلات اللازمة لنقل المارد الأحمر في بداية مشواره الإفريقي.