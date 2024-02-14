شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطير إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة الأهلي منذ قليل القاهرة مُتجهة إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا ، وخاض الأهلي صباح اليوم ، الخميس، أخر مران بالقاهرة قبل تحرك الفريق إلى مطار القاهرة لبدء رحلة السفر إلى الجزائر على متن طائرة خاصة لخوض مباراة شباب بلوزداد بدوري ابطال أفريقيا التي ستقام في التاسعة من مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة ونشرت صفحة الأهلي عبر فيس بوك فيديو لمُغادرة بعثة الأهلي مطار القاهرة لبدء رحلة الجزائر .

وتضم قائمة الأهلي في الجزائر ، 22 لاعباً أبرزهم رضا سليم الذي انضم للقائمة بعد غياب فترة طويلة للإصابة في الكتف منذ ديسمبر الماضي.

وتضم القائمة كلاً من، : مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ، كريم الدبيس ، علي معلول ، أكرم توفيق ، محمد هاني ، رامي ربيعة ،وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ، مروان عطية ، إمام عاشور ، عمرو السولية ،محمد مجدي أفشة" ، كريم نيدفيد ،مصطفي أبوالخير ، حسين الشحات وأنتوني موديست ، كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ، رضا سليم ، ومحمود عبدالمنعم "كهربا".

وكان مجلس الأهلي قد قرر تكليف محمد الجارحي، عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق المتوجهة إلى الجزائر، استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد المقرر لها التاسعة من مساء الجمعة المقبل 16 فبراير الجاري بتوقيت القاهرة ، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص الجارحي على التنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كل الأمور الخاصة بالبعثة، لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

وقرر مسئولو النادى الاهلى تأجيل موعد سفر فريق الكرة للجزائر لمدة 24 ساعة، ومن المقرر أن تغادر البعثة القاهرة عصر اليوم الأربعاء بدلاً من أمس الثلاثاء، بناءً على رغبة الجهاز الفنى بقيادة السويسري مارسيل كول