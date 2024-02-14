شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر ونيجيريا بنصف نهائي بطولة أفريقيا للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يلتقي المنتخب الوطني الأول لرجال الريشة الطائرة مع نظيره النيجيري في نصف نهائي بطولة أفريقيا والمقامة على صالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري.

موعد مباراة مصر و نيجيريا ببطولة افريقيا للريشة الطائرة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السابعة مساء الأربعاء بصالة ستاد القاهرة ، بنصف نهائى البطولة.

ترتيب مجموعة مصر

وكان الفراعنة قد احتلوا وصافة المجموعة الأولى بعد الفوز على كلًا من أوغندا وزامبيا والخسارة أمام الجزائر منذ قليل بصعوبة بنتيجة 3-2 ، فيما اعتلى منتخب نيجيريا صدارة المجموعة الثانية بعد الفوز على كلًا من موريشيوس وجنوب أفريقيا والكاميرون.

قائمة المنتخب فى البطولة

وتضم قائمة منتخبنا الوطني 8 لاعبين وهم: "أحمد صلاح وأدهم حاتم وكريم محمود عزت ومحمد مصطفى كامل وعبد الرحمن عبد الحكيم وعلي أشرف وأحمد علي البهنساوي ووعبد الرحمن مجدي".

فيما ودع منتخب السيدات منافسات الفرق بعد خسارته أمام نيجيريا وأوغندا على الترتيب.

الجدير بالذكر، أن الفائز بلقب البطولة على صعيد الفرق "رجال أو سيدات" سيصعد لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها ابريل المقبل بالصين.