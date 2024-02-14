شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.."البروفة" النهائية لحفل افتتاح كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين العمل المستمر استعدادا لانطلاق بطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2024 ، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 15 وحتى 18 فبراير الجاري على مجمع الصالات الدولي باستاد القاهرة وهي احدي سلسلة بطولات العالم المؤهلة الي أولمبياد باريس 2024.

ويتابع الدكتور إيهاب أمين اليوم الأربعاء البروفة النهائية لحفل الافتتاح والذي سيقام غدا الخميس والذي من المنتظر ان يشهد العديد من المفاجآت منها مشاركة 300 ناشيء مقسمين الي 150 لاعب و 150 لاعبة من 37 هيئة ومؤسسة رياضية علي مستوي الجمهورية .

ويشهد حفل الافتتاح عرضا موسيقيا للفنان هشام خرما والاوركسترا الخاص به، والذي قام بتأليف موسيقى خاصة بالعرض الافتتاحي للبطولة بجانب موسيقى تسليم الجوائز ودخول كبار الضيوف.

من جانبه أكد الدكتور إيهاب امين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ان العمل متواصل علي مدار اليوم من اللجنة العليا للبطولة حتي تخرج بالاسم الذي يليق بمصر.

واثني امين على التنسيق والتعاون الدائم مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في توفير كل الدعم للاتحاد المصري للجمباز والمساندة الكبيرة فى تنظيم بطولة كأس العالم للجمباز المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ومن المنتظر ان يشهد الياباني موري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز جميع منافسات البطولة التي تستمر علي مدار اربع ايام يرافقه وفد إعلامي من وكالات الأنباء الدولية.

واكتمل أمس الثلاثاء، وصول الوفود والمنتخبات المشاركة في البطولة حيث تشهد نسخة هذا العام من البطولة مشاركة 70 دولة بإجمالي 293 لاعبا ولاعبة كأكبر عدد من الدول في بطولات كأس العالم يمثلهم جميع أبطال العالم العالميين والأولمبيين.

وكان الاتحاد الدولي للجمباز قد منح مصر في وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية 2022 و2023 و2024 مع قطر وألمانيا وأذربيجان.

ويخوض منتخب مصر للجمباز البطولة بقائمة مكونة من فني آنسات:

نانسي طمان - جنى عبد السلام - جنى محمود - جودي عبد الله - ندى عبد الرحمن.

فني رجال:

علي زهران - عمر عصام - عمر العربي - عبد الرحمن عبد الحليم - محمد منتصر عفيفي - أحمد المراغي