شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب أزمة الزمالك فى مباراة شباب الأهلى يعتذر: لن أكرر هذا التصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر لاعب شباب الزمالك مواليد 2005 عمار ياسر عما بدر من في مباراة فريقه أمام الأهلى والتى جمعتهما بالأمس الثلاثاء على ملعب حلمى زاموار داخل مقر النادي بميت عقبة في إطار منافسات الجولة الأولى بالمرحلة الثانية لبطولة الجمهورية للشباب.

وانفعل عمار ياسر عقب استبداله فى الشوط الأول من مباراة الأهلى، واتجه الى غرفة خلع الملابس، الا أن عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأبيض تحدث معه وحذره من هذا التصرف، واعاده لمقاعد البدلاء مرة أخرى.

وكتب عمار عبر حسابه الشخصى على إنستجرام: إلى جماهير الزمالك ومجلس الإدارة وكل القائمين على إدارة كرة القدم بالنادى... أتقدم باعتذار عن ما بدر منى رد فعل أثناء تبديلى فى مباراة فريقى أمام الأهلى.. وإن شاء الله لن تصدر منى هذه التصرفات مرة أخرى، الزمالك أولا.

وأضاف: كذلك أتقدم بالاعتذار إلى فريق 2005، جهاز فنى بقيادة الكابتن محمد عبد الله وزملائي بالفريق.. وأتوجه بالاعتذار أيضا للكابتن والقدوة كابتن عبد الواحد السيد.. وأكرر أن هذا الامر ما هو إلا انفعال ملعب ولن يصدر منى مرة أخرى.

وخسر شباب الزمالك 2005 أمام الأهلى بهدفين دون رد وافتتح محمد أحمد شيبة التسجيل لشباب الأهلى أمام الزمالك بالدقيقة 27 قبل أن يضيف محمد رأفت الهدف الثانى في الدقيقة 81 .



عمار ياسر

اعتذار عمار ياسر