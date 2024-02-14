شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يدعو جهازه المعاون في منتخب مصر بالكامل لحضور مؤتمر التقديم غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر ، الدعوة لكل أعضاء الجهاز المعاون وأعضاء اتحاد الكرة لحضور مؤتمر تقديمه مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني.

وجاء تشكيل الجهاز المعاون لـ منتخب مصر كالتالي، حسام حسن مديرًا فنيًا، وإبراهيم حسن مديرًا للكرة، وطارق سليمان مدربا عاما، ومحمد عبد الواحد مدربًا، وسعفان الصغير مدربا للحراس، والبرازيلي مانويل باريونوفو مدربا للأحمال، ووليد بدر مديرًا إداريًا، ومحمد أبو العلاء طبيبًا للفريق.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء الثلاثاء، خلال بيان رسمي، توقيع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على عقود تدريب الفراعنة، خلفًا للفراعنة.

وقع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام عقود تولي التوأم حسام وإبراهيم تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم.

وقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة التهنئة للتوأم حسام و إبراهيم على تولى تدريب منتخب مصر، مع التأكيد على توفير جميع متطلبات المنتخب لتحقيق طموحات وآمال الجماهير المصرية.

وتقرر إقامة المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم حسام مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الأول و إبراهيم حسن مدير المنتخب، وذلك في الثانية ظهر الخميس 15 فبراير بأحد فنادق التجمع الخامس.