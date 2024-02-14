شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رجال مباراتى الاتحاد السكندرى ضد طلائع الجيش والمقاولون العرب ضد إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن جائزة رجال مباراتى الاتحاد السكندرى ضد طلائع الجيش والمقاولون العرب ضد إنبى ضمن الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

ناصر ناصر رجل مباراة الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش

وحصل ناصر ناصر لاعب الإتحاد السكندرى على جائزة رجل مباراة فريقه أمام طلائع الجيش عقب التألق في المباراة وتسجيل هدف بطريقة رائعة.

كان التعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما حسم لقاء الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ستاد الإسكندرية ضمن الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

أحرز هدفى فريق الاتحاد السكندرى كل عبد الغنى محمد في الدقيقة 7 وناصر ناصر في الدقيقة 17 بينما قلص فريق طلائع الجيش النتيجة عن طريق أسلام أبو سليمة بهدف عكسى في مرماه في الدقيقة 36 وإدراك محمد حمدى ذكى بالهدف الثانى والتعادل لفريقه في الدقيقة 83 من علامة الجزاء.

كالوشا رجل مباراة إنبى والمقاولون العرب

وحصل أحمد خليل "كالوشا" مدافع إنبى على جائزة رجل مباراة فريقه أمام المقاولون العرب بعد أحرز هدف فوز الفريق البترولى والمساهمة في حصد 3 نقاط.

وتمكن إنبى من تحقيق الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ستاد الجبل الأخضر ضمن الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".