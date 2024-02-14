اخبار الرياضه

مبابي يقود تشكيل باريس سان جيرمان أمام ريال سوسيداد بدوري الأبطال

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تشكيل الفريق لمواجهة ريال سوسيداد الإسباني التي تجمعهما بملعب "حديقة الأمراء" في إطار ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسيداد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت "القاهرة"، الحادية عشر مساءً بتوقيت "".

تشكيل باريس سان جيرمان اليوم أمام ريال سوسيداد

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، دانيلو، ماركينيوس، بيرالدو.

خط الوسط: زائير إيمري، فابيان رويز، فيتينها.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، كيليان مبابي، باركولا.

 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا