موعد مباراة الهلال وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فرق الهلال السعودي لخوض مواجهة مهمة وقوية ضد سباهان أصفهان الإيراني مساء غد الخميس التي ستجمع بينهما على ملعب استاد نقش جهان، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

يدخل فريق الهلال المباراة بشعار لا بديل عن الفوز، من أجل وضع قدمًا في دور الـ8 والاقتراب خطوة من التأهل، حيث أن الفوز في اللقاء سيسهل مهمة الزعيم في لقاء العودة بالمملكة العربية السعودي.

على الجانب الأخر يدخل فريق سباهان أصفهان اللقاء متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز والخروج بنتيجة إيجابية، أملا في تحقيق مفاجأة وإقصاء الهلال المرشح بقوة للقب.

موعد مباراة الهلال وسباهان أصفهان والقنوات الناقلة :

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:00 بتوقيت مكة الكرمة، وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلق فهد العتيبي، و Alkass Nine HD بصوت خليل البلوشي، و beIN Sports AFC HD بصوت عامر الخوذيري.

ياسين بونو : الهلال ينافس دائما على الألقاب

أبدى ياسين بونو النجم المغربي الدولي وحارس مرمى فريق الهلال السعودي جاهزيته للمشاركة في مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد عودته لصفوف الأزرق عقب انتهاء مشاركته مع منتحب أسود الأطلس.

وقال بونو في تصريحات نقلتها الصحف السعودية اليوم: "الهلال يلعب من أجل الألقاب، وهذا هو هدفنا دائًما وهو تحقيق الألقاب دائما ".

وأضاف الحارس المغربي الدولي: "الهلال دائمًا في أتم الجاهزية لمقابلة أي فريق وفي أي مناسبة، نريد أن نواصل عملنا الذي كنا عليه قبل فترة التوقف"

وتابع: " اللاعب المحترف دائمًا يتعامل مع المباريات بجدية، ويكون جاهزًا للمشاركة في كل الأوقات وتحت أي ظروف ".