مصدر يكشف لمصراوي سبب طلب الزمالك بتغيير ملعب مباراة الأهلي في دوري المحترفين لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - طلب نادي الزمالك من الاتحاد المصري لكرة اليد تغيير ملعب مباراته المقبلة ضد الأهلي في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية بدوري المحترفين.

وقال مصدر لموقع "الخليج 365" أن الزمالك أرسل خطابا إلى اتحاد اليد يعترض فيه على نقل المباراة لصالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، خوفا لتعرض لاعبيه الفريق للإصابة.

وأوضح المصدر أن جدول المرحلة الثانية الذي استلمه الزمالك من اتحاد الكرة مذكور فيه إقامة مباراة الأهلي على صالة استاد القاهرة.

وأكد أنه حتى الآن لم يتلق الزمالك أي رد من اتحاد كرة اليد المصري.

الجدير بالذكر تقام المباراة يوم الجمعة المقبل، ويحتل الأهلي صدارة المرحلة الثانية بدوري المحترفين برصيد 19 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

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