يوفنتوس يمنح الأندية السعودية الضوء الأخضر للتعاقد مع كوستيتش

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ووفقا لما أورده الموقع الالكتروني لصحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، فإن بقاء كوستيتش في يوفنتوس لما هو أبعد من الموسم الحالي يعد أمرا غير مؤكد، بعد تراجع مستويات الجناح الأيسر هذا الموسم 2023-24.
وأكدت الصحيفة أن هناك أندية سعودية استكشفت إمكانية التوقيع مع كوستيتش خلال الميركاتو الشتوي الماضي.
وتوقع المصدر أن يتم الاستماع إلى العروض، في حال تحركت أندية الدوري السعودي بصورة جادة للتوقيع مع اللاعب، الصيف المقبل.
وشارك كوستيتش في 23 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم، بمختلف البطولات، صنع خلالها 4 أهداف، من دون أن يهز الشباك البتة.
وانضم كوستيتش إلى يوفنتوس صيف العام قبل الماضي 2022، قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني، مقابل 14 مليون يورو.
وقدم كوستيتش 3 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة، خلال 54 مباراة خاضها مع يوفنتوس الموسم الماضي 2022-23، قبل أن تتراجع أرقامه هذا الموسم.
ويمتد تعاقد كوستيتش (31 عاما) مع يوفنتوس حتى 30 يونيو 2026. وتقدر القيمة السوقية للاعب الصربي بـ12 مليون يورو، استنادا إلى موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.
ويعتقد مراقبون أن كوستيتش قد يعطي ثمة إضافة نوعية مهمة للدوري السعودي، الذي حرص على ضم نجوم عالميين خلال الأشهر الماضية.
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