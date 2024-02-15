شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يكلف لجنة لمعاينة صالة أكتوبر الدولية بعد اعتراض الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين لجنة لمعاينة صالة أكتوبر الدولية بعد الخطاب الذى أرسله نادى الزمالك للإتحاد و الذى يفيد بالإعتراض على صالة مباراة القمة أمام الأهلى فى دورى المحترفين المحدد لها يوم الجمعة المقبل على صالة أكتوبر الدولية .

وقال الأمين فى تصريح لـاليوم السابع أن اتحاد اليد سينتظر تقرير اللجنة وإخطار القلعة الحمراء ، خاصة أن هذا لقاء النادى الأهلى وهو من حدد صالة اللقاء و ليس اتحاد اليد ، مشيرا إلى مخاطبة مسئولو الفريق الأحمر بصورة عاجلة لحسم الأمر .

و جاء اعتراض الزمالك بسبب سوء أرضية الصالة وفقا لما جاء فى خطاب الزمالك للإتحاد .

تقام الجولة الخامسة الجمعة المقبل، بلقاءات بين كلا من، الأهلى مع الزمالك والبنك الأهلى مع سبورتنج والجزيرة مع سموحة و هليوبوليس مع طلائع الجيش .

ومن جانبه كشف عاصم السعدنى، رئيس لجنة مسابقات دورى المحترفين لكرة اليد، عن إقامة مواجهة الأهلى والزمالك، المحدد لها الجمعة المقبل فى خامس جولات المرحلة الثانية من الدورى، على صالة أكتوبر الدولية فى الخامسة مساءً.

وقال السعدنى فى تصريح لـ الخليج 365، مسبقا إن الاجتماع الأمنى سيحدد أعداد الحضور من كلا الناديين.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

وشهدت فترة توقف الدورى حصول منتخب مصر الأول لكرة اليد على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التى اختتمت مؤخرا بمصر على حساب الجزائر بنتيجة 29 / 21 والتأهل إلى أولمبياد باريس.