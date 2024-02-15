شكرا لقرائتكم خبر عن من الاستاد لـ عيد الحب.. مابولولو العاشق يفاجئ زوجته فى "الفلانتين".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الأنجولى كريستوفر مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى بعيد الحب مع زوجته،عقب المباراة التي جمعت فريقه أمام طلائع الجيش اليوم الأربعاء وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

ونشر الأنجولى مابولولو صوراً تجمعه بزوجته عقب مباراة طلائع الجيش معلقاَ عليهاً:" عيد الحب مع نصفى الجميل" في إشارة للعلاقة الطيبة التي تجمع بين الزوجين.

وحسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق مباراة الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش في المباراة التي جمعتهماعلى ستاد الإسكندرية ضمن الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".