شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم ايسترن كومبانى فى ثانى جولات دور الـ8 فة دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره ايسترن كومبانى بنتيجة 3/0 فى الجولة الثانية من دور الـ 8 للتصنيف بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى تستضيف المنافسة على مدار يومين .

ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز فى أول جولة أمس الثلاثاء بنتيجة 3/0 ، ليتأهل إلى الدور المقبل .

والفرق الأربعة الفائزة من مجموع اللقائين فى كل مجمعة تصنف فى المستوى الأول والفرق الخاسرة ضمن المستوى الثانى، على أن يقام يوم الخميس 15 فبراير قرعة لتحديد أطراف الدور المقبل " البلاى أوف.

وحدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، موعد كأس السوبر المحلي للكرة الطائرة للرجال والسيدات، والذي تقرر أن يقام على صالة اتحاد الشرطة.

وسيقام سوبر الرجال يومى 25 و27 فبراير الجاري، ومن المقرر أن يكون بمشاركة 4 فرق، وهي الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وبتروجت.

فيما سيقام السوبر المحلي للسيدات يومي 29 فبراير الجاري و1 مارس المقبل بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وسبورتنج والصيد.