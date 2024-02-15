شكرا لقرائتكم خبر عن النقابة العامة للمهن الرياضية تقيم مؤتمر التوظيف المهنى بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم النقابة العامة للمهن الرياضية مؤتمراً موسعاً بعنوان ملتقى التوظيف والتوصيف المهنى البارالمبى فى المجال الرياضى للجمهورية الجديدة.

يحصر المؤتمر كافة النقابات الفرعية ولفيف من الشخصيات العامة الرياضية العربية والأوروبية وذلك بمحافظة الإسماعيلية فى الفترة من الخميس 15 فبراير وحتى الأحد 18 فبراير .

وأكد الدكتور فتحى ندا النقيب العام للمهن الرياضية أن الملتقى يعد حدثا رياضياً مهماً من خلال الندوات وورشات العمل والتثقيف التى تصقل كل من يشارك فى المؤتمر الموسع من أجل تطوير الجانب الرياضى لكل عناصر الرياضة بشكل عام.