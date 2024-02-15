شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفتتح الدورتين التدريبيتين D57 بالغربية وD58 بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، الدورة التدريبية الأفريقية D58 بمشاركة 30 مدربًا في كفر الشيخ.

وحضر الامتحان المبدئي والمقابلة الشخصية وافتتاح الدورة جمال محمد علي، والكابتن بدوي حميدة المدير التنفيذي لمنطقة كفر الشيخ لكرة القدم وانسان عاشور منسق الدورات

تم اختيار على عيد لاعب طلائع الجيش السابق قائدا للمجموعة وتقام الدورة بعدد ساعات 72 ساعة وتجرى أحداثها على ملعب مركز شباب سخا.

وكان اتحاد الكرة افتتح أمس الدورة التدريبية D57 في بلدية المحلة، بمشاركه عدد 30 مدربا وحضور الدكتور جمال محمد علي مدير اداره المدربين والدكتور هاني سعيد المحاضر الرئيسي.

وحضر دورة بلدية المحلة مجدي ناشد مدير فرع الغربية لكرة القدم، وتم اجراء الاختبارات العملية والمقابلة الشخصية، كما تم استبعاد احد المتدربين من الدورة.

وتم تكليف عماد عثمان لاعب انبي وأسمنت اسيوط والمقاولون والمحلة السابق قائدا للمجموعة، وتستمر فعالياتها لمدة أسبوع.