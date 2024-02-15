شكرا لقرائتكم خبر عن 23 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى استعدادا لمواجهة سيراميكا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة سيراميكا على استاد الإسماعيلية، المقرر لها غدا الخميس، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر من دوري nile.



قائمة الإسماعيلى

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم، كمال السيد

الدفاع: محمد دسوقى، محمد نصر، محمد عمار، عبدالله حسنى، حمدى النقاز، عصام صبحى، حاتم سكر، عبد الكريم مصطفى

الوسط: محمد بيومي، محمد حسن، محمد عبد السميع، عمر الساعي، محمد زيدان، عبد الرحمن مجدى، نادر فرج، محمد وجدي، عبد الله السعيد، حمادة صلاح، إيريك تراورى

الهجوم: عبد الرحمن الدح، على الملواني

ويغيب عن الإسماعيلى كل من الحارس محمد فوزي وكريم عرفات ومحمد مخلوف ومروان حمدي وهشام محمد وأحمد الشيخ للإصابة، ومحمد هاشم وأحمد محسن وباسم مرسي للاستبعاد الفني لعدم الحاجة لخدماتهم.

يحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر في ترتيب جدول دور Nile برصيد 8 نقاط جمعها من 10 مباريات فقط، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكهم 14 هدفا.