السفارة المصرية: الأهلي جاهز لمواجهة بطل الجزائر وهناك حالة من التفاؤل لتحقيق الفوز

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مستشار السفارة المصرية في الجزائر، رامي المبيض، عن كواليس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي توجهت إلى مطار هواري بومدين.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار هواري بومدين الدولي‎ بالجزائر على متن طائرة خاصة، مساء اليوم الأربعاء، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 4 ساعات.

وقال رامي المبيض في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”: "يوجد اهتمام جماهيري كبير منذ وصول بعثة الأهلي إلى مطار هواري بومدين الدولي‎ بالجزائر، بجانب اهتمام السفارة بشكل كبير لتوفير الراحة للبعثة".

وأضاف: "الأهلي لم يطالب بشئ إضافي في برنامجه ونسعى من أجل ظهور الفريق الممثل لمصر في الجزائر في أفضل شكل"

وتابع: "الأهلي جاهز من أجل مواجهة شباب بلوزداد بشكل كبير، ونلبي جميع طلبات البعثة ونسعى لتحقيق الراحة لهم حتى موعد المباراة".

وأوضح عن برنامج بعثة الأهلي حتى إقامة المباراة: "سيتم إقامة اجتماع فني صباح غد للفريق، ثم المؤتمر الصحفي بحضور الجهاز الفني للأهلي بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر".

وزاد: "سيتم إقامة مران الفريق في تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب المباراة، درجة الحرارة مناسبة لخوض المباراة ولا يوجد أي عوائق لبعثة الأهلي"

وأتم: "بعثة الأهلي سوف تعود عقب نهاية المباراة مباشرةً مساء يوم الجمعة"

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شباب بلوزداد المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.