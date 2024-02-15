عبد المنعم عمارة يكشف كواليس توليه وزارة الشباب والرياضة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف عبد المنعم عمارة، وزير الشباب والرياضة الأسبق كواليس توليه الوزارة، مشيرًا إلى رغبته الكبيرة أنذلك في خوض تجربة ومشروع جديد، بعد ما قدمه في محافظة الإسماعيلية.

وقال عبد المنعم عمارة في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية "المحور": "قدمت إنجازات كبيرة في الإسماعيلية، عندما كنت محافظًا للمحافظة، وكنت أصغر محافظ تولى المسؤولية في تلك الفترة".

وتابع: "لا أحب جملة "بره الصندوق"، وأفضل أن أقدم أشياء خاصة بي دون تقليد، لو عبد الحليم حافظ قام بتقليد عبد الوهاب لم يكن لينجح، وهكذا مع الجميع".

وأكمل: "كل شخص يمتلك موهبة وجوهرة ولابد من العمل على نفسك من أجل تطويرها، فـ محمد صلاح وميدو نجحا في أوروبا لأنهم طوروا من أنفسهم".

وأضاف: "كنت أرغب في تقديم جديد في منصبي، وأخبرني الدكتور عاطف صدقي بأن الرئيس يرغب في أن أتولى منصب وزارة الشباب والرياضة، وافقت على الفور، ورغبت في الرحيل لانه لم يكن معي شئ أخر أقدمه".

وأتم: "كنت أرغب في خوض تجربة جديدة، وعندما توليت المسؤولية سعيت في التطوير، لقد كنت لاعب كرة قدم جيد ولكن أبي لم يوافق على استمراري في كرة القدم، على الرغم من مشاركتي مع منتخب جامعة القاهرة".