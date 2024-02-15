عبدالمنعم عمارة يكشف كواليس إقامة مدرسة الموهوبين.. وتعديلات منصب أعضاء اتحاد الكرة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف عبدالمنعم عمارة، وزير الشباب والرياضة الأسبق كواليس إقامة مدرسة الموهوبين، مشيرًا إلى رغبته الكبيرة أنذلك في جعل منصب أعضاء اتحاد الكرة وظيفة وليس عملًا تطوعيًا".

وقال عبد المنعم عمارة في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية "المحور": " فكرت في جعل منصب أعضاء اتحاد الكرة وظيفة وليس عملًا تطوعيًا، ومدرسة الموهوبين من أفضل الأشياء التي قدمتها في حياتي".

وأكمل: "كان لدي مشاكل مع بعض الأشخاص داخل اللجنة الأولمبية، وكنت أرغب في تعديل المنظومة، وأرسلت المدربين إلى لايبزيج، وسعيت لتطوير قطاع الناشئين واحتراف اللاعبين".

وتابع: "فكرت في عمل مدرسة للموهوبين، واختبار اللاعبين الصغار وسط تواجد من الأهل، وكذلك الاهتمام بالجانب التعليمي، وأخبرت وزير التربية والتعليم أنذاك بتقليل المناهج".

وأتم: "تواصلت مع الأندية وطلبت منهم السماح باحتراف اللاعبين مبكرًا وتعويضهم ماديًا ولكنهم رفضوا ذلك بشكل قاطع، وكنت أتحمل مرتبات الجهاز الفني والطبي للأندية الشعبية من الوزارة ماعدا الأجانب، وحاولت السعي وراء كل عنصر في المنظومة لتطويره".

وأردف: "مجلس الإدارة كان أهم عنصر في المنظومة، وسعيت لتعديل القانون بأن يصبح منصب عضو اتحاد الكرة وظيفة وليس عملًا تطوعيًا، ولكنه فشل أيضًا".