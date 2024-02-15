ناقد عن سخرية مدحت شلبي من إمام عاشور: تصريحاته السلبية لن تكون الأخيرة

ياسر رشاد - القاهرة - علق الناقد الرياضي، شريف يسري، على سخرية الكابتن مدحت شلبي من الكابتن إمام عاشور أحد لاعبي منتخب مصر، أثناء تغطيته لمباراة عربية، قائلاً: "الكابتن مدحت شلبي كبر، وتصريحه لم يعجبني" .

وتابع "يسري"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سعيد، ببرنامج "كلام في الكورة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن تصريح الكابتن مدحت شلبي عن تقدم الكرة السعودية عن الكرة المصري أيضا أثار استياء الكثير من الشعب المصري، معقبًا: "على المستوى الفردي للأندية الدوري السعودي أفضل بسبب لديه لاعيبة عالميين، وهذا بسبب المادة فقط ، ولكن على مستوى الأندية، فالنادي الأهلي فاز على الهلال، واتحاد جدة، وكذلك نادي الزمالك فاز على أهلي جدة ، ونادي الهلال".

وأضاف أن البعض يصدر تصريحات تعجب من يعمل معهم، معقبًا: “تصريحات الكابتن مدحت شلبي ستتكرر، ولن تكون الأخيرة، وهذا بسبب أن تقدمه في العمر، وعدم قدرته على التحكم في تصريحاته مثل السابق”.