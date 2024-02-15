هل الرئيس السادات كان أهلاوي ولا زملكاوي؟ .. عبد المنعم عمارة يكشف

ياسر رشاد - القاهرة - كشف عبدالمنعم عمارة، وزير الشباب والرياضة الأسبق حقيقة انتماء الرئيس الراحل محمد أنور السادات للزمالك، مشيرًا إلى أن محمد حسني مبارك كان بارعًا في رياضة الاسكواش".

وقال عبد المنعم عمارة في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية "المحور": "أخبرت الرئيس الراحل محمد حسني مبارك أنني بضاعة جيدة، ولو كنت بحاجة إلي فـ أنا تحت أمرك، وكان يتواصل معي في أمور رياضية كبيرة".

وأكمل: "الرئيس مبارك كان بارعًا في الاسكواش، وتعرضت لانتقادات كبيرة من العديد من الأشخاص، ولكني استطعت أن أقدم توازن بين الشباب والرياضة".

وأردف: "عملت مع الرئيس السادات وكانت علاقتي به جيدة للغاية، وأخبرني أنه يريد ضمي في رئاسة الجمهورية".

وأتم: "كنت أشعر أن مبارك والسادات زملكاوية".

واختتم: "الأسماعيلي كان يواجه الأهلي عام 1978 في مباراة لم تكتمل، وكنت أتوقع مكالمة الرئيس السادات لي عقب نهاية الأحداث ولكنه لم يتواصل معي أنذاك، وتحدثت معه بعد ذلك وأخبرني كيف حدث ذلك وانتهى الأمر".