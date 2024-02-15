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تعرف على تصنيف فرق دوري الطائرة قبل إجراء قرعة دور الثمانية

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ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مباريات الجولة الثانية من الدور التصنيفي لدوري رجال الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2023-2024.

و شهدت مباريات أمس فوز الزمالك على بتروجت للمرة الثانية و ذلك بنتيجة 3-0 وفاز الأهلي أيضا للمرة الثانية على إيسترن كومباني بنتيجة 3-0.

وشهدت مباريات اليوم فوز سموحة على الاتحاد السكندري 3-1 ليتأهل سموحة ضمن التصنيف الأول بسبب تفوقه في الأشواط على الاتحاد في مجموع المباراتين ، بينما تغلب سبورتنج على طلائع الجيش 3-2 .


وتأهل بذلك كل من الأهلي و الزمالك و سبورتنج و سموحة في التصنيف الأول.

بينما ستكون فرق بتروجت و ايسترن كومباني و الاتحاد السكندري و طلائع الجيش في التصنيف الثاني.

ومن المقرر ان تجرى قرعة دور الثمانية بين فرق المستوى الأول و الثاني غدا الخميس في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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