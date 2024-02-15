أمير عزمي: صفقات الزمالك مميزة وعبد الله  السعيد قادر على صنع الفارق

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث، أمير عزمي مجاهد، المدير الفني لفريق السكة الحديد، عن تعاقد الزمالك مع 10 صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

قال أمير عزمي لبرنامج زملكاوي مع أحمد علي عبر قناة الزمالك، أن صفقات القلعة البيضاء الجديدة مميزة على مستوى الاسماء المنضمة للفريق.

وأضاف مدرب الزمالك السابق، الصفقات الجديدة تحتاج للوقت للانسجام مع اللاعبين القدامى، مشددا على أن فترة التوقف الحالية، مفيدة للاعبين لتحقيق هذا العنصر.

وأكد أمير على أن صفقة انتقال عبد الله السعيد للزمالك لا يُمكن التقليل من قيمتها الفنية قائلا، "السعيد لاعبا كبيرا، وحتى أخر مباراة له مع بيراميدز كان أساسيا في تشكيل فريقه ويقدم مستويات فنية مميزة".

وأتم أمير عزمي تصريحاته قائلا، عبد الله السعيد قادر على صنع الفارق مع الزمالك.