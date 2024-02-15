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الصفقات الجديدة تزين قائمة الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا في الدوري المصري

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محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن المدير الفني لنادي الإسماعيلي، إيهاب جلال، القائمة النهائية للفريق الأول لكرة القدم لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الممتاز.

وجاءت القائمة النهائية كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم - كمال السيد.

خط الدفاع: محمد دسوقي - حاتم سكر - عبد الكريم مصطفى - محمد نصر - حماده صلاح - محمد عمار - عبد الله حسني - حمدي النقاز - عصام صبحي.

خط الوسط: محمد بيومي - محمد حسن - محمد عبد السميع - عمر الساعي - عبد الرحمن مجدي - نادر فرج - محمد وجدي - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: عبد الرحمن الدح - علي الملواني - محمد زيدان - إيريك تراوري.

الجدير بالذكر يلاقي الدراويش نظيره سيراميكا كليوباترا، غدا الخميس، ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة السابعة مساء.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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