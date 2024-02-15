"بعد طلب بعدم بث مباريات الفريق".. نتائج اجتماع الإسماعيلي والشركة المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - اجتمع اليوم الأربعاء، الإدارة المالية بنادي الإسماعيلي والشركة المتحدة بجانب رابطة الأندية المحترفة، للحفاظ على الشراكة والتعاون بين الطرفين.

وتم تسوية الموقف المالي بين الإسماعيلي والشركة المتحدة والتوصل إلى اتفاق لا يضر الطرفين، وعلى أثر ذلك سيتم بث مباريات الإسماعيلي بشكل طبيعي.

الجدير بالذكر أن الإسماعيلي أعلن أمس الثلاثاء، بيانا رسميا يطلب فيه من الشركة المتحدة بعدم إذاعة مباريات الفريق بدءً من مواجهة الزمالك.

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