"الإسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تقام اليوم الخميس، الكثير من المباريات القوية المليئة بالندية، حيث تبدأ مواجهات البلاي أوف من الدوري الأوروبي، بجانب الدوري المصري و3 مواجهات في دوري أبطال آسيا.

ونستعرض لكم مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة.

الدوري الأوروبي

فينورد ضد روما - 7.45 مساء - beIN SPORTS 1

يونج بويز ضد سبورتينج لشبونة - 7.45 مساء - beIN SPORTS 4

جالاتا سراي ضد سبارتا براج - 7.45 مساء - beIN SPORTS 2

شاختار دونيتسك ضد مارسيليا - 7.45 مساء - beIN SPORTS 2

ميلان ضد رين - 10 مساء - beIN SPORTS 1

لانس ضد فرايبورج - 10 مساء - beIN SPORTS 2

بنفيكا ضد تولوز - 10 مساء - beIN SPORTS 2

سبورتينج براجا ضد كاراباج أجدام - 10 مساء - beIN SPORTS 4

الدوري المصري

مودرن فيوتشر ضد بلدية المحلة - 4 مساء - ontime sports 2

الإسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا - 7 مساء - ontime sports 1

دوري أبطال آسيا

أولسان هيونداي ضد فنتفوريت كوفو - 12 ظهرا - beIN SPORTS AFC

الاتحاد ضد نافباخور نامانجان - 4 مساء - beIN SPORTS AFC 1

الهلال ضد سابهان - 6 مساء - beIN SPORTS AFC

الدوري السعودي

التعاون ضد أبها - 4 مساء - SSC

الخليج ضد الأتفاق - 7 مساء - SSC

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