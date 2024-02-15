شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تصنيف فرق دورى رجال الطائرة قبل إجراء قرعة دور الثمانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
و شهدت مباريات اليوم فوز الزمالك على بتروجت للمرة الثانية و ذلك بنتيجة 3-0 وفاز الأهلي أيضا للمرة الثانية على إيسترن كومباني بنتيجة 3-0.
وشهدت مباريات اليوم فوز سموحة على الاتحاد السكندري 3-1 ليتأهل سموحة ضمن التصنيف الأول بسبب تفوقه في الأشواط على الاتحاد في مجموع المباراتين ، بينما تغلب سبورتنج على طلائع الجيش 3-2 .
وتأهل بذلك كل من الأهلي و الزمالك و سبورتنج و سموحة في التصنيف الأول.
بينما ستكون فرق بتروجت و ايسترن كومباني و الاتحاد السكندري و طلائع الجيش في التصنيف الثاني.
ومن المقرر ان تجرى قرعة دور الثمانية بين فرق المستوى الأول و الثاني غدا الخميس في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.
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