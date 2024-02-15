شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا: اختيارى ضمن حكام الفار فى أمم أفريقيا مفاجأة غير سارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الحكم محمود البنا أن اختياره ضمن قائمة حكام الفيديو قبل كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار مفاجأة غير ساره بالنسبه له.

وقال البنا فى تصريح لبرنامج ملعب أون تايم الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس أنه شارك فى تحكيم خمس مواجهات بالبطولة الأفريقية ضمن حكام تقنية الفيديو.

و أشار البنا إلى أن الحضور الجماهيري فى المباريات يساهم فى رفع كفاءة الحكام.

وقام مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء، برئاسة جمال علام ، بتكريم الحكام المصريين الذين شاركوا في إدارة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2023، التي استضافتها كوت ديفوار ، حيث شارك سبعة حكام مصريين في إدارة مباريات البطولة القارية، هم أمين عمر، محمد عادل ومحمد معروف "حكام ساحة"، محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه "مساعدان" ومحمود عاشور ومحمود البنا "VAR".