شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم صلاح: الزمالك لن يتنازل عن لقبى الكونفدرالية وكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث إبراهيم صلاح، المدير الفني لفريق 2003 بنادي الزمالك، على صفقات ناديه الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة والتي وصل عددها لـ10 لاعبين.

قال إبراهيم صلاح في مداخلة هاتفية ببرنامج زملكاوي مع أحمد علي على قناة الزمالك، الآن الأمور داخل القلعة البيضاء تسير في الاتجاه الصحيح.

وسرد، البداية كانت من القدرة على حل أزمة القيد، والتعاقد مع صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق، حتى أصبح الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين تمنح المدير الفني حرية الاختيار من بينهم.

وشدد، إبراهيم صلاح على قوة صفقة عبد الله السعيد، الذي يعد أحد أفضل لاعبي مصر في مركزه، قائلا، لا غنى عنه في تشكيل الزمالك الأساسي رفقة نبيل عماد دونجا.

وأكد نجم وسط الزمالك السابق، على أن فريقه لن يستسلم في بطولة الدوري الموسم الجاري، ولن يتنازل عن الفوز بلقب الكونفدرالية الأفريقية وكأس مصر الذي وصل فيه للمباراة النهائية.