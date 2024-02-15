شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الخميس 15 / 2 / 2024 بالدورى المصرى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الخميس منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى المصرى بإقامة مباراتين تجمع الاسماعيلى مع سيراميكا وبلدية المحلة مع مودرن فيوتشر.

مواعيد مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى المصري

الخميس 15 فبراير

الإسماعيلى & سيراميكا..4 عصراً على استاد الإسماعيلية

بلدية المحلة & مودرن فيوتشر..4 عصراً على استاد غزل المحلة

القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى ويسبقه ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الأهلى فى المركز الثامن والزمالك الثانى عشر

تراجع النادى الأهلى قبل فترة التوقف الدولى إلى المركز الثامن فى جدول الترتيب، بسبب انشغاله بخوض منافسات كأس العالم للأندية ومن بعدها كأس السوبر، ما أدى إلى تأجيل عدة مباريات بالدورى للفريق الأحمر، ليقبع فى المركز الثامن برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، وجدير بالذكر أن الفريق الأحمر هو الوحيد الذى لم يتلق أى هزيمة حتى الآن بدورى NILe.

بينما على الجانب الآخر، وفى قلعة ميت عقبة، تراجع نادى الزمالك للمركز الـ 12 فى جدول الترتيب، حصدها الفريق الأبيض بعد 8 مباريات حصد خلالها 11 نقطة فقط، حيث تلقى الزمالك الهزيمة فى 3 لقاءات وتعادل فى مباراتين، وهو ما أدى إلى تغيرات جذرية فى فترة التوقف بضم 11 صفقة وتغيير المدير الفنى.