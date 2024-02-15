شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للكرة الشاطئية يواجه الإمارات فى ضربة البداية بكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم الخميس منتخب مصر للكرة الشاطئية، مواجهة هامة ومرتقبة أمام نظيره الإماراتي، في الخامسة والنصف في ضربة البداية ببطولة كأس العالم للكرة الشاطئية التي يشارك فيها الفراعنة للمرة الأولى في تاريخهم، حيث أوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثانية للبطولة مع منتخبات الإمارات، إيطاليا وأمريكا.

وخاض منتخب مصر تدريبه الأساسى أمس فى دبى، استعدادا لخوض مباراة الافتتاح أمام الإمارات فى افتتاح بطولة كأس العالم، واستبدل الجهاز الفنى حسام باولو بدلا من عبدالرحمن الشافعي، بعدما أثبتت التقارير الطبية إصابته فى العضلة الامامية واحتياجه لمدة طويلة من العلاج والتأهيل.

يرأس البعثة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة الشاطئية، والذى أكد ثقته الكاملة فى اللاعبين والجهاز الفنى فى تحقيق نتائج مرضية للجماهير ولمجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام والذى يدعم المنتخب بشكل كامل.

وخاض المنتخب مباراة ودية قبل أيام مع منتخب إسبانيا، تعادل فيها إيجابيا بأربعة أهداف لكل فريق، فى المباراة الودية التى جرت فى ختام استعدادات الفراعنة لكأس العالم بالإمارات، كما خاض الفراعنة قبلهم معسكرا في عمات تخلله بعض الوديات.

وأعلن مصطفى لطفي، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، القائمة النهائية للاعبين التى ستشارك فى بطولة كأس العالم التى ستقام فى الإمارات فبراير الجاري.

وتضم القائمة كلا من: محمد السيد، ابراهيم حسن، مصطفي سمير، مصطفى شيكا، حسان محمد، أحمد الشحات، مصطفي على صاصا، الحسيني طه، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن حسن الشافعي، محمد عبد النبي لوحا، إسماعيل بهجت.