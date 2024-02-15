شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الإسماعيلى فى الدورى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز تدريباته اليوم الخميس استعداداً لظهوره الأول فى بطولة الدورى بعد فترة توقف طويلة.

وخاض الفارس الأبيض عدة مباريات ودية لتطبيق خطة البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لتجهيز اللاعبين والتعرف على مستوياتهم قبل استئناف بطولة الدورى الممتاز "دورى Nile"، حيث طلب جوميز خوض عدة مواجهات ودية منذ أن تولى مهمة القيادة الفنية للفريق الأبيض.

ونجح مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب خلال الساعات الماضية فى إبرام عدة صفقات لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، فى ظل استعداد الفريق لخوض عدة مباريات سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى.

وتعد الصفقات الجديدة للزمالك بمثابة انتفاضة كروية للفريق فى المباريات المقبلة، بالإضافة إلى المدير الفنى الجديد الذى تعقد عليه الجماهير آمالا وطموحات لتحقيق ألقاب وبطولات خلال الفترة المقبلة.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

ويعود الزمالك للمباريات الرسمية فى شهر فبراير الجارى بملاقاة الإسماعيلى ضمن لقاءات الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، وذلك فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم الإثنين 19 فبراير الجارى.

الزمالك يعود لاستئناف مشواره فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بملاقاة أبو سليم الليبى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة، وذلك يوم الأحد 25 فبراير الجارى.

ويختتم الزمالك مبارياته فى شهر فبراير الجارى، بمواجهة الداخلية، ضمن منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، فى الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، الأربعاء 28 فبراير الجارى.

القناة الناقلة لمباريات الزمالك فى الدوري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الزمالك فى الدورى المصرى ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الراحلون عن الزمالك والصفقات الجديدة

شهدت فترة الانتقالات الشتوية الجارية رحيل 11 لاعبا عن فريق الزمالك، مقابل التعاقد مع صفقات جديدة، لتدعيم صفوف الفريق الفترة المقبلة.

وتضم قائمة الراحلين عن الزمالك محمد عبد الغنى، عمرو السيسى، محمد طارق، حاتم سكر، عبد الله محمد، على ياسر، محمد حسام "بيسو"، كريم عبد الحق، أحمد زكى، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، وعبد الله جمعة.

وفى المقابل، تعاقد الزمالك مع كل من عبد الله السعيد من بيراميدز، ومحمد شحاتة لاعب طلائع الجيش على سبيل الاعارة بنية البيع، ناصر ماهر من فيوتشر، الأوغندى موتيابا، أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى.