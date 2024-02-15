الاتحاد ضد نافباخور في دوري أبطال آسيا.. الموعد والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السعودي ضد نظيره نافباخور الأوزبكي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة.

وسيلاقي فريق الاتحاد نظيره نافباخور الأوزبكي عصر اليوم الخميس ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الاتحاد ونافباخور في دوري أبطال آسيا

سيلاقي فريق الاتخاد نظيره نافباخور الأوزبكي على ملعب استاد مركزي معقل فريق نافباخور، في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

اقرأ أيضا.. كيروش يحسم موقفه من تدريب منتخب الجزائر

وستنطلق مباراة العميد ضد الفريق الأوزبكي في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، والخامسة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ونافباخور

ستذاع مباراة الاتحاد ضد نافباخور عبر قنوات، Abu Dhabi Sports Asia 1.

كما ستذاع المباراة عبر قنوات Alkass Nine HD، وSSC1 HD، و beIN Sports AFC HD.

معلقو مباراة الاتحاد ونافباخور في دوري أبطال آسيا

سيقوم بالتعليق على مباراة الاتحاد ونافباخور عبر قناة Abu Dhabi Sports Asia 1 المعلق محمد الشامسي، وعبر قناة Alkass Nine HD سمير اليعقوبي وعبر SSC1 HD علي سعيد الكعبي وعلى beIN Sports AFC HD عصام الشوالي.

وكان فريق الاتحاد تأهل إلى ثمن النهائي بعدما احتل صدارة المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا برصيد 15 نقطة.

فيما تأهل فريق نافباخور نامانجان بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة.