"يليق بتاريخهما".. كل ما تريد معرفته عن مؤتمر تقديم التوأم لقيادة المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا لتقديم التوأم حسام حسن لتدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

ووقع حسام حسن بشكل رسمي على عقود تدريب منتخب مصر، كما وقع شقيقه إبراهيم على عقد توليه منصب مدير المنتخب.

موعد ومكان تقديم التوأم

وكشف اتحاد الكرة المصري عن عقد مؤتمر صحفي اليوم الخميس في الثانية ظهرا لتقديم التوأم حسام وإبراهيم حسن لوسائل الإعلام.

وأوضح اتحاد الكرة أن المؤتمر سيقام في أحد الفنادق الكبرى بمدينة بالتجمع الأول، وسيكون بشكل مميز يليق بمستوى حسام وإبراهيم حسن وتاريخهم الكبير في الملاعب.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم وجه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا، عقب خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور ال16 على يد منتخب الكونغو، وتقديم مستوى سيئ.

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