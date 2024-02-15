شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يواجه مودرن فيوتشر اليوم فى الظهور الأول لتامر مصطفى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه بلدية المحلة نظيره مودرن فيوتشر في الرابعة عصر اليوم الخميس على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة صعبة للفريقين.

وخسر بلدية المحلة من إنبى بثلاثية دون رد في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما تعادل مودرن فيوتشر مع سيراميكا بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل بلدية المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 4 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 18 هدف ، فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز الحادى عشر برصيد 13 نقطة بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في لقاء وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.

وتمثل مواجهة بلدية المحلة، الظهور الرسمي الأول لتامر مصطفى على رأس القيادة الفنية لمودرن فيوتشر، حيث تولى تامر مصطفى مسؤولية تدريب الفريق مؤخراً خلفاً لحسام حسن الذي رحل عن النادي لتدريب المنتخب الوطني.

وطالب أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لبلدية المحلة لاعبيه بضرورة استغلال تغيير القيادة الفنية لمودرن فيوتشر في خطف النقاط الثلاثة وتصحيح مسار فريقه بعد فترة توقف المسابقة.