شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مصريين يتأهلون لربع نهائى بطولة هيوستن للاسكواش بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الرباعى المصرى على فرج، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد وعلى أبو العينين، إلى الدور ربع النهائى ببطولة هيوستن لرجال الاسكواش، والتى تستضيفها ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 13 إلى 18 فبراير الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية واسعة بواقع 8 لاعبين، وهم: على فرج، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، مصطفى عسل، مازن هشام، يحيى النوسانى، على أبو العنين، وكريم الحمامى.

وجاءت نتائج المصريين فى اليوم الأول من منافسات دور الـ 16 كالتالي..

فوز على أبو العينين على بابتيست ماسوتى بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 14-12, 11-5, 11-2.

فوز كريم عبد الجواد على تيمى براونيل بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 6-11, 8-11, 11-6, 11-7, 11-8.

فوز طارق مؤمن على تشى هى هينرى بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-6, 11-8.

فوز على فرج على فاركاز بلاسز بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-9, 11-7.