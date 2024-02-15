موعد مباراة الهلال و سباهان اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق الهلال السعودي ضيفًا ثقيلًا على فريق سباهان الإيراني في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد نقش جهان، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

يخوض فريق الهلال المباراة بقيادة المدير الفني البرتغالي المخضرم خورخي خيسوس وعينه على الفوز، حيث يستهدف الزعيم العودة إلى المملكة بنتيجة إيجابية لتسهيل مهمته في مباراة العودة بالرياض.

في حين يدخل فريق سباهان الإيران لمباراة متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، حيث سيواجه الفريق صعوبة كبيرة في التغلب على الزعيم الأزرق المدكك بالنجوم، والمتربع على عرش البطولة الآسيوية.

موعد مباراة الهلال وسباهان اليوم :

مباراة الهلال ضد سباهان ستنطلق في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:00 بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وسباهان :

ستذاع مباراة الهلال ضد سباهان عبر قنوات beIN Sports AFC HD بصوت المعلق عامر الخوذيري، و SSC1 HD بصوت فهد العتيبي، وAlkass Nine HD بصوت المعلق المتميز خليل البلوشي، Abu Dhabi Sports Asia 1 بصوت أحمد حامد.