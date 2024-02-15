موعد مباراة الاتحاد و نافباخور اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق الاتحاد السعودي ضيفًا ثقيلًا على نافباخور الأوزبكي في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما عصر اليوم الخميس على ملعب استاد مركزي، في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

فريق الاتحاد تحت قيادة المدير الفني مارسيلو جالاردو يخوض مواجهة اليوم بشعار لا بديل عن الفوز، حيث يستهدف فريق النمور العودة إلى المملكة بنتيجة إيجابية لتسهيل مهمته في مباراة الإياب على أرضه.

على الجانب الأخر يتسلح فريق نافباخور بعاملي الأرض والجمهور من أجل اقتناص الفوز والاقتراب خطوة من بطاقة التأهل.

وتشهد مباراة اليوم غياب النجم الفرنسي الدولي كريم بنزيما، حيث لم تكتمل جاهزيته للمشاركة في المباريات، في حين سيقود المغربي عبد الرزاق حمدالله هجوم كتيبة النمور في مواجهة اليوم.

موعد مباراة الاتحاد ونافباخور اليوم :

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء مباراة الاتحاد ضد نافباخور في تمام الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ونافباخور :

ستذاع مباراة الاتحاد ضد نافباخور عبر قنوات beIN Sports AFC HD بصوت المعلق عصام الشوالي، و SSC1 HD بصوت المعلقين علي سعيد الكعبي وحاتم بطيشة، و Alkass Nine HD بصوت سمير اليعقوبي، و Abu Dhabi Sports Asia 1 بصوت المعلق محمد الشامسي.